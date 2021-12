GROSSETO – «L’ex dormitorio delle ferrovie si è trasformato in una piazza di spaccio». Così affermano i residenti della zona che sono esasperati.

Ci troviamo nel capoluogo di provincia, nella zona di via Sauro, più precisamente in via Civinini che è contigua alla ferrovia.

Sul posto questa mattina è intervenuta la Polizia dopo la segnalazione di alcune persone che abitano nei palazzi vicini. Come raccontano i residenti, già da tempo hanno trovato a terra oltre che bottiglie di alcolici abbandonate anche siringhe e addirittura una con il sangue ancora all’interno.

Per il momento non è certo se qualcuno abbia scelto lo stabile come luogo di fortuna, ma quello che è sicuro e che i residenti non ce la fanno più a sopportare questa situazione anche perché domenica scorsa qualcuno ha divelto la recinzione in cemento che delimita l’area del condominio confinante.