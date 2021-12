L’Eur Massimo espugna la Bombonera, sconfitta di misura per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Si spezza alla nona di campionato l’imbattibilità interna dell’Atlante Grosseto, che cede 3-4 di fronte ad un buon Eur Massimo. Maremmani in vantaggio con Mateo al 3′, ma gli ospiti non demordono e pressano, andando spesso al tiro: respinto al 7′ quello di Fantini, ma subito dopo Mazzucca si supera parando due ribattute dei biancorossi. Fuori una punizione di Bacaro, mentre poco dopo al 10′ arriva il pareggio di Petrucci dopo un pallone rubato ad un grossetano. Finale di tempo movimentato, con Joao autore di due parate pesanti per i locali, ma niente da fare sulla bordata di Bacaro, che firma l’1-2 al 19′.

I laziali continuano a spingere anche nella ripesa e al 5′ arriva l’1-3 firmato Lancellotti, dopo una respinta di Joao. Un minuto dopo, non ha fortuna il tiro di Mateo. Al 13′ ancora romani a segno con Bacaro. Sotto di tre reti, l’Atlante prova a ragionare e inserisce il portiere di movimento. Un paio di occasioni per Morad che però si spengono senza colpo ferire. Murato da Terlizzi l’ennesimo tiro di Mateo, meno brillante del solito nonostante l’impegno. Ad un minuto dalla fine, 2-4 firmato Baluardi, per il suo nono centro stagionale. A undici secondi dal termine, retropassaggio di Terlizzi al suo portiere, che però è fuori dai pali e non può impedire il definitivo 3-4.