I ragazzi della Gea contro la penultima Pescia, Furi: «Vincere per restare in alta classifica»

GROSSETO – Penultimo turno del girone d’andata per la Gea Basketball Grosseto, impegnata domenica pomeriggio sul parquet dell’Audace Cestistica Pescia nella decima giornata del campionato di serie D. Per i ragazzi di Pablo Crudeli è una buona occasione per tornare alla vittoria in trasferta (i biancorossi hanno vinto a Piombino e perso le altre tre gare esterne) e per rimanere agganciati al treno delle prime delle classe.

“Quella di Pescia – dice il capitano della Gea, Edoardo Furi – è una partita da vincere per rimanere incollati al gruppo che sta guidando il girone C. Il calendario del fine settimana prevede una serie di scontri diretti e questo ci permetterebbe di accorciare ulteriormente le distanze. Nessuna partita è facile ma il Pescia ha una formazione giovanissima, che fino a questo momento ha messo insieme solo due punti. Un successo ci permetterebbe di salire a dodici con un altro turno interno per chiudere a 14 e rispettare la tabella di marcia preparata alla vigilia”.

Il quintetto grossetano dovrà fare tra l’altro a meno di Furi, assente per impegni personali, e di Giovanni Piccoli, che non ha ancora smaltito una botta rimediata nell’ultima gara interna. Il resto della squadra è comunque a disposizione e pronta a proseguire la striscia vincente iniziata contro la Fides Livorno, rimandata battuta dal Palasport di via Austria con 19 punti di scarto, al termine di un confronto ottimo, per grinta e continuità di rendimento.

Convocati Battaglini, Bambini, Roberti, Morgia, Ricciarelli, Simonelli, Neri, Scurti, Romboli, Mazzei, Baccheschi, Mari. Arbitreranno Paolo Vumbaca di Pisa e Lorenzo Cecchini di Livorno.

La classifica del girone C: Pastificio Caponi Calcinaia 14 punti; San Vincenzo, Fides Livorno, Monsummano, Valdicornia 12: Gea Grosseto 10; Libertas Lucca e Castelfranco Frogs 6; Bellaria Cappuccini Pontedera 4; Cestistica Audace Pescia 2; MP Esco Piombino 0.