Curriculum Cambridge: prima volta dell’esame Ielts al Rosmini

GROSSETO – “A maggio 2021 i ragazzi delle classi quinte del Curriculum Cambridge hanno concluso il loro brillante itinerario linguistico sostenendo l’esame Ielts con l’obiettivo di attestare il raggiungimento del livello C1 in lingua inglese”, recita la nota del Liceo statale A. Rosmini.

“E’ il primo anno che l’esame Ielts, una delle più richieste certificazioni di livello linguistico riconosciute nel mondo accademico e professionale internazionale, viene sostenuto nella nostra scuola e anche in questo il Curriculum Cambridge International del Liceo statale A. Rosmini ha dimostrato la sua capacità di accompagnare gli studenti attraverso un percorso dinamico e ambizioso, al passo con le migliori scuole italiane e estere. L’esame è stato sostenuto presso la nostra scuola che è quindi stata riconosciuta, oltre a Cambridge International School, anche Venue ufficiale per Ielts”.

“Congratulazioni ai 23 alunni delle classi 5F e 5 M che hanno sostenuto questa prova con impegno e dedizione da parte della Dirigente Dott.ssa Lamioni e delle loro insegnanti Enrica Brunelli, Michela Dettori e Kim Grellier”, prosegue le nota.

Queste le parole di una studentessa, Ginevra Rosadoni, sull’esperienza:

“Parlando da ex studentessa , che poco tempo fa ha conseguito la certificazione Ielts, posso affermare che il cammino verso questo nuovo traguardo è stato più che stimolante. Oltre ad essere una certificazione che fa la differenza in ambito lavorativo ed accademico , il percorso di preparazione è stato sicuramente uno dei più interessanti tra quelli da me affrontati. Durante il corso di preparazione online, ho avuto un buon assaggio del metodo didattico britannico che come aspettato si è rivelato essere efficace e brillante”.

“Durante le ore di lezione – ha continuato – l’insegnante ha sempre cercato di tenere alta la nostra attenzione ponendoci domande su quello che stavamo facendo , facendoci riflettere sulla pronuncia , sull’intonazione e deliziandoci infine con un gioco formativo dal gusto tipicamente inglese. Tutta questa preparazione è stata integrata dal lavoro in classe , dove ci siamo esercitati con la prova di ascolto, quella di lettura e di essay writing. Credo sia necessario aggiungere una particolarità dell’Ielts che lo rende unico nel suo genere. Infatti , dopo aver sostenuto la prova d’esame , esso non viene passato o bocciato ma bensì ad ogni studente viene assegnato il proprio livello di lingua”.

“Questo metodo – ha spiegato – di valutazione è,a parer mio, una sicurezza e un motivo in più per conseguire la certificazione , poiché permette a chiunque di poter misurare il proprio livello e poter di conseguenza lavorare per migliorarsi. Le canoniche quattro prove scritta, orale, d’ascolto e di comprensione sono costruite in modo tale che gli esercizi che le compongono partano naturalmente dal più facile al più complicato. Se come ho già anticipato precedentemente , ho avuto il piacere di provare il sistema d’insegnamento britannico , il giorno della prova ho assaporato invece la formalità dell’esame”.

“L’attenzione ai dettagli durante il giorno della prova assicura rispetto, trasparenza e serietà e in generale l’esperienza in sé è stata formativa e mi ha preparata anche a superare l’imminente maturità. Ciò che mi sento di affermare con sicurezza è che sostenere tale esame è in primis una soddisfazione personale, poiché è il frutto di lavoro e determinazione. Dando un giudizio sommario , la parte dell’esame che ho trovato più innovativa è stata la parte scritta, dove ci siamo misurati con la descrizione quasi scientifica di griglie, tabelle e schemi. La parte che ho trovato più interessante è stata quella orale , dove si viene chiamati a discutere per vari minuti di argomenti tra i più svariati e ad argomentare sulle proprie riflessioni”.

“Tutto questo per dire – ha concluso – che consiglierei al cento per cento questo percorso di crescita scolastica ma soprattutto culturale e umana , in quanto l’orgoglio che si prova nel vedere tale traguardo raggiunto è inappagabile”.