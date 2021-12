ArrivaNatale: dai mercatini ai presepi in mostra. TUTTI GLI EVENTI in Maremma

GROSSETO – Natale e alle porte e in questo periodo non possono mancare gli eventi correlati, dai mercatini, le luminarie o gli eventi per grandi e piccini.

Abbiamo raccolto per per i nostri lettori le iniziative in programma in provincia di Grosseto.

SABATO 11 DICEMBRE

GROSSETO – “Natale a Grosseto”. mercatini di Natale in piazza Pan di Zenzero (piazza Dante) e le proiezioni al Giardino Magico (Giardino dell’Archeologia), in piazza Rudolph (piazza Socci) e piazza Polo Nord (piazza Pacciardi – ex piazza della Palma) i mercatini solidali organizzate delle associazioni del territorio. In piazza Pacciardi alle ore 10 laboratori artistici gratuiti, alle 17 saliranno sul palco gli allievi della scuola di danza Progetto Danza e alle 17.30 spazio alla musica con la band “The Uncertain?”.

Da piazza dei Folletti (piazza Baccarini) partirà alle 10.30 la visita guidata gratuita del centro storico, alle 17 al Maam-Museo Archeologico e d’Arte della Maremma è in programma il laboratorio didattico “Ti racconto di Teodolinda…”, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni mentre al Polo Culturale Le Clarisse (ingresso libero), alla stessa ora, ci sarà l’evento per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Luciano Bianciardi “Furio Cavallini ovvero il crazy horse di Bianciardi”.

Inoltre in piazza Monte dei Paschi Sabato dalle 15 per tutto il pomeriggio saranno esposte alcune auto storiche “addobbate” per l’occasione con il coordinamento del Fiat500 Club Italia.

Qui IL PROGRAMMA COMPLETO

Anche la Fortezza delle Mura Medicee di Grosseto si trasforma in un un grande villaggio di Babbo Natale. “Al Cassero… è Natale!”, organizzato dall’Istituzione Le Mura insieme al mondo del volontariato, alla Caritas diocesana e al Comune di Grosseto, proporrà la suggestione degli elementi tipici della narrazione natalizia all’interno degli affascinanti spazi della fortificazione medicea – gallerie, sotterranei, cannoniere, piazze d’armi – aperti o riaperti per l’occasione IL PROGRAMMA

BATIGNANO – Presepi, mercatini e il “Campionato dei mangiatori di panettone”: è questo il Natale a Batignano nei giorni 11 e 12 dicembre. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La piccola Svizzera si prepara a festeggiare il Natale e a dare il benvenuto al 2022 con un cartellone di eventi organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, pensato soprattutto per i bambini. IL PROGRAMMA

ISTIA D’OMBRONE – Anche la frazione di Istia d’Ombrone si colora di luci e profumi in vista del Natale. Sabato 18 dicembre, dalle 15, sarà invece allestito un mercatino di Natale degli hobbisti, oltre che nella cornice di piazza delle Mura, anche in piazza Castello e piazza della Chiesa SCOPRI DI PIU’

FOLLONICA – Natale in piazza con la Croce rossa: un evento speciale per i più piccoli. L’evento “Aspettando Babbo Natale con la Croce Rossa” si terrà nel centro di Follonica in Piazza Sivieri nei giorni 4, 5, 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre a partire dalle ore 15.30 LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Dal villaggio di babbo Natale alla pista sul ghiaccio: Massa Marittima si veste a festa. TUTTI GLI EVENTI

MASSA MARITTIMA – Dai laboratori per bambini agli aperitivi nel museo: Massa aspetta il Natale con tantissimi eventi IL PROGRAMMA

MONTE ARGENTARIO – Eventi per bambini: a Porto Ercole apre la casa di Babbo Natale GLI ORARI

PORTO SANTO STEFANO – Dopo lo stop forzato delle festività natalizie dello scorso anno, torna il “Presepe in vasca” allestito, come da tradizione, nella vasca dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario che riproduce una grotta sottomarina GLI ORARI

PITIGLIANO – Musica, teatro e spettacoli: arrivano i festeggiamenti natalizi con la casa di babbo Natale, nei Granai della Fortezza Orsini e la musica itinerante nelle vie del centro storico. Il Comune in collaborazione con la pro loco l’Orso presenta un ricco calendario di iniziative IL PROGRAMMA

SCARLINO – A Scarlino è di nuovo #NataleInsieme. Dal villaggio degli elfi al presepe: si accende il Natale. IL PROGRAMMA

DOMENICA 12 DICEMBRE

GROSSETO – l’atmosfera natalizia nelle piazze del centro proseguirà con i mercatini di Natale in piazza Pan di Zenzero (piazza Dante), le proiezioni al Giardino Magico (Giardino dell’Archeologia) e i mercatini solidali in piazza Rudolph (Piazza Socci) e in piazza Polo Nord (piazza Pacciardi – ex piazza della Palma).

Alle 10 in piazza Pacciardi tornano i laboratori “Xmas Lab” e a partire dalle 17 sul palco si esibiranno gli allievi delle scuole di danza palestra Europa, Centro Danza e Dance System. Alle 11.30 in piazza dei Folletti (piazza Baccarini) nella chiesa dei Bigi, spazio alla musica con la rassegna “Scriabin Concert Series”. Alle ore 16 sempre al Polo Culturale le Clarisse è in programma l’iniziativa “Cinema ad arte Kids” a cura dell’associazione Kansassìti con la proiezione del film “L’era glaciale” e alle ore 17 sarà possibile partecipare alla visita guidata alla mostra dei Longobardi al Maam, mentre alle 17.30 appuntamento con un nuovo tour nel centro storico dedicato al Natale con Confguide. IL PROGRAMMA COMPLETO

Anche la Fortezza delle Mura Medicee di Grosseto si trasforma in un un grande villaggio di Babbo Natale. “Al Cassero… è Natale!”, organizzato dall’Istituzione Le Mura insieme al mondo del volontariato, alla Caritas diocesana e al Comune di Grosseto, proporrà la suggestione degli elementi tipici della narrazione natalizia all’interno degli affascinanti spazi della fortificazione medicea – gallerie, sotterranei, cannoniere, piazze d’armi – aperti o riaperti per l’occasione IL PROGRAMMA

BRACCAGNI – Sta per cominciare il mercatino di Natale, evento ideato dal gruppo di donne di “Braccagni in Festa”. Quest’anno la seconda edizione del Mercatino di Natale 2021 si terrà il giorno 8 e 12 dicembre dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 20, presso l’oratorio della Chiesa san Guglielmo d’Aquitania. Il ricavato verrà donato alla chiesa per contribuire ai prossimi lavori di restauro. LINK EVENTO

BATIGNANO – Presepi, mercatini e il “Campionato dei mangiatori di panettone”: è questo il Natale a Batignano nei giorni 11 e 12 dicembre. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La piccola Svizzera si prepara a festeggiare il Natale e a dare il benvenuto al 2022 con un cartellone di eventi organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, pensato soprattutto per i bambini. IL PROGRAMMA

CIVITELLA PAGANICO – “Accendiamo il Natale”: inaugurazione dei mercatini natalizi di Paganico che rimarranno in esposizione fino all’Epifania e un pomeriggio dedicato ai bambini con casina di Babbo Natale, passeggiata sul calesse e artisti di strada. Chiuderà la prima giornata di eventi l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. SCOPRI DI PIU’

FOLLONICA – Natale in piazza con la Croce rossa: un evento speciale per i più piccoli. L’evento “Aspettando Babbo Natale con la Croce Rossa” si terrà nel centro di Follonica in Piazza Sivieri nei giorni 4, 5, 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre a partire dalle ore 15.30 LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Dal villaggio di babbo Natale alla pista sul ghiaccio: Massa Marittima si veste a festa. TUTTI GLI EVENTI

MASSA MARITTIMA – Dai laboratori per bambini agli aperitivi nel museo: Massa aspetta il Natale con tantissimi eventi IL PROGRAMMA

MONTE ARGENTARIO – Eventi per bambini: a Porto Ercole apre la casa di Babbo Natale GLI ORARI

PORTO SANTO STEFANO – Dopo lo stop forzato delle festività natalizie dello scorso anno, torna il “Presepe in vasca” allestito, come da tradizione, nella vasca dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario che riproduce una grotta sottomarina GLI ORARI

PITIGLIANO – Musica, teatro e spettacoli: arrivano i festeggiamenti natalizi con la casa di babbo Natale, nei Granai della Fortezza Orsini e la musica itinerante nelle vie del centro storico. Il Comune in collaborazione con la pro loco l’Orso presenta un ricco calendario di iniziative IL PROGRAMMA

SCARLINO – A Scarlino è di nuovo #NataleInsieme. Dal villaggio degli elfi al presepe: si accende il Natale. IL PROGRAMMA

VENERDì 17 DICEMBRE

GROSSETO -Proseguono gli eventi di “Natale a Grosseto” con il villaggio al cassero con le proiezioni magiche e i mercatini in piazza Dante. Scopri tutte le iniziative in programma QUI

GROSSETO – Natale con le tradizioni maremmane: in centro storico arrivano i butteri. LINK EVENTO

AMIATA – Cammino di avvicinamento al Natale: quattro incontri sull’Amiata. Nell’ambito del cammino sinodale delle Parrocchie dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano e Seggiano, si svolgono gli incontri preparatori per Avvento e Natale. LINK INIZIATIVA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La piccola Svizzera si prepara a festeggiare il Natale e a dare il benvenuto al 2022 con un cartellone di eventi organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, pensato soprattutto per i bambini. IL PROGRAMMA

MANCIANO – Dai musici di Guccini al gospel, dal 9 al 29 dicembre e il 3 gennaio sono in programma sette concerti che allieteranno le festività natalizie in tutto il territorio comunale. QUI IL PROGRAMMA

PORTO SANTO STEFANO – Dopo lo stop forzato delle festività natalizie dello scorso anno, torna il “Presepe in vasca” allestito, come da tradizione, nella vasca dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario che riproduce una grotta sottomarina GLI ORARI

SABATO 18 DICEMBRE

GROSSETO -Proseguono gli eventi di “Natale a Grosseto” con il villaggio al cassero con le proiezioni magiche e i mercatini in piazza Dante. Scopri tutte le iniziative in programma QUI

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La piccola Svizzera si prepara a festeggiare il Natale e a dare il benvenuto al 2022 con un cartellone di eventi organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, pensato soprattutto per i bambini. IL PROGRAMMA

CIVITELLA PAGANICO – “Accendiamo il Natale”: proseguono i mercatini natalizi di Paganico che rimarranno in esposizione fino all’Epifania e un pomeriggio dedicato ai bambini con casina di Babbo Natale, passeggiata sul calesse e artisti di strada. Chiuderà la prima giornata di eventi l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. SCOPRI DI PIU’

FOLLONICA – Natale in piazza con la Croce rossa: un evento speciale per i più piccoli. L’evento “Aspettando Babbo Natale con la Croce Rossa” si terrà nel centro di Follonica in Piazza Sivieri nei giorni 4, 5, 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre a partire dalle ore 15.30 LINK EVENTO

Alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, Antonella Ruggiero presenta “I regali di Natale”, con Adriano Sangineto e Renzo Ruggieri LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Dal villaggio di babbo Natale alla pista sul ghiaccio: Massa Marittima si veste a festa. TUTTI GLI EVENTI

MASSA MARITTIMA – Dai laboratori per bambini agli aperitivi nel museo: Massa aspetta il Natale con tantissimi eventi IL PROGRAMMA

MONTE ARGENTARIO – Eventi per bambini: a Porto Ercole apre la casa di Babbo Natale GLI ORARI

PORTO SANTO STEFANO – Dopo lo stop forzato delle festività natalizie dello scorso anno, torna il “Presepe in vasca” allestito, come da tradizione, nella vasca dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario che riproduce una grotta sottomarina GLI ORARI

PITIGLIANO – “Winter Wine – cantine aperte” dalle 18 alle 20, che prevede l’apertura delle cantine storiche e la degustazione guidata di vini locali in un’atmosfera magica, con la musica di Emo Rossi e dei Misticanti popolari LINK EVENTO

SCARLINO – A Scarlino è di nuovo #NataleInsieme. Dal villaggio degli elfi al presepe: si accende il Natale. IL PROGRAMMA

DOMENICA 19 DICEMBRE

GROSSETO -Proseguono gli eventi di “Natale a Grosseto” con il villaggio al cassero con le proiezioni magiche e i mercatini in piazza Dante. Scopri tutte le iniziative in programma QUI

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La piccola Svizzera si prepara a festeggiare il Natale e a dare il benvenuto al 2022 con un cartellone di eventi organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, pensato soprattutto per i bambini. IL PROGRAMMA

CIVITELLA PAGANICO – “Accendiamo il Natale”: proseguono i mercatini natalizi di Paganico che rimarranno in esposizione fino all’Epifania e un pomeriggio dedicato ai bambini con casina di Babbo Natale, passeggiata sul calesse e artisti di strada. Chiuderà la prima giornata di eventi l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. SCOPRI DI PIU’

FOLLONICA – Natale in piazza con la Croce rossa: un evento speciale per i più piccoli. L’evento “Aspettando Babbo Natale con la Croce Rossa” si terrà nel centro di Follonica in Piazza Sivieri nei giorni 4, 5, 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre a partire dalle ore 15.30 LINK EVENTO

MASSA MARITTIMA – Dal villaggio di babbo Natale alla pista sul ghiaccio: Massa Marittima si veste a festa. TUTTI GLI EVENTI

MASSA MARITTIMA – Dai laboratori per bambini agli aperitivi nel museo: Massa aspetta il Natale con tantissimi eventi IL PROGRAMMA

MONTE ARGENTARIO – Eventi per bambini: a Porto Ercole apre la casa di Babbo Natale GLI ORARI

PITIGLIANO – Musica, teatro e spettacoli: arrivano i festeggiamenti natalizi con la casa di babbo Natale, nei Granai della Fortezza Orsini e la musica itinerante nelle vie del centro storico. Il Comune in collaborazione con la pro loco l’Orso presenta un ricco calendario di iniziative IL PROGRAMMA

PORTO SANTO STEFANO – Dopo lo stop forzato delle festività natalizie dello scorso anno, torna il “Presepe in vasca” allestito, come da tradizione, nella vasca dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario che riproduce una grotta sottomarina GLI ORARI

SCARLINO – A Scarlino è di nuovo #NataleInsieme. Dal villaggio degli elfi al presepe: si accende il Natale. IL PROGRAMMA