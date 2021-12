A Roccatederighi nasce il Centro commerciale naturale: domani è festa in paese

ROCCATEDERIGHI – Nasce anche a Roccatederighi (Roccastrada) il Centro commerciale naturale, su iniziativa delle attività presenti in paese.

Domani – domenica 12 dicembre – la presentazione al centro civico, nel pomeriggio. Nell’occasione verranno presentate anche alcune iniziative da mettere in campo già dai primi mesi del 2022. Sarà presente il sindaco Francesco Limatola, una rappresentanza di Ascom, che ha accompagnato il percorso e la stipula dello statuto. Ruolo importante anche quello della locale Pro loco, che ha coperto le spese di start dell’iniziativa.

Durante l’evento è previsto anche l’intervento dei vertici di alcune associazioni del paese per rafforzare il concetto di condivisione degli obiettivi, in primis quello della promozione turistica. Il consiglio direttivo del nuovo Ccn di Roccatederighi sarà composto da Daniele Stacchini (presidente), Francesca Longhitano (vice), Simona Spinelli, Laura Tamburelli, Mariella Stacchini, Cinzia Ricci, Serena Cioni, Gionni Bonelli e Martina Rouge. A farne parte oltre trenta soci, tra esercenti e aziende di Roccatederighi. A conclusione, il concerto della Jug Band.

Al mattino, sempre al centro civico, la Società operaia di mutuo soccorso di Roccatederighi festeggerà i 140 anni di vita. La ricorrenza avrà come prologo il concerto itinerante, per le strade del paese, della filarmonica Giuseppe Verdi e della Bandanimata. L’associazione nacque nel 1881 dalla consapevole e libera unione di contadini, artigiani e minatori, che per migliorare vite fatte di miseria e duro lavoro, decisero di costituirsi in associazione per fare fronte ai disagi dovuti alla mancanza di uno stato sociale. Per 140 anni la Società Operaia ha accompagnato i rocchigiani nei momenti più duri. Negli ultimi 14 anni il sodalizio ha avuto una ulteriore svolta, che verrà raccontata ai presenti.