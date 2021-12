Ultima gara del 2021 per la Blue Factor contro il Prato. Le sfide delle giovanili

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ultima partita del 2021 per la Blue Factor: sabato sera alle 19 (arbitro Daniele Moretti di Follonica) al Casa Mora arriva il Prato Stratit, per la settima giornata del campionato di serie A2 girone B. Per il Castiglione di Massimo Bracali un derby, sulla carta, da vincere per regalarsi un Natale sereno e rimane nel gruppo di testa.

“Veniamo dal turno di pausa e vogliamo chiudere l’anno con una vittoria – ha detto proprio Bracali alla vigilia. Però dobbiamo rispettare il Prato che sarà anche ultimo in classifica, ma venderà cara la pelle come ha sempre fatto. Noi stiamo bene, ci siamo allenati continuità e vogliamo chiudere nel migliore dei modi l’anno”. Proprio il Prato di Enrico Bernardini, che ha giocato una gara in più, fin qui ha infatti sempre perso, ma basterebbe andare a vedere i risultati nel dettaglio per capire che i biancoazzurri lanieri sono stati in partita in molte occasioni fin alla sirena. Tra i giocatori più interessanti proprio nel Prato c’è Maurizio Baldesi, 22 anni e 7 gol in stagione, oltre ad Andrea Poli, 24 anni e 5 reti. In porta Alessandro Vespi che insieme Lorenzo Mugnai e Alberto e Lorenzo Capuano compongono il quintetto base. Nella Blue Factor in gran forma Federico Buralli, 12 gol, e i tanti giovani che stanno crescendo a vista d’occhio.

Stasera, alle 20,30, l’Under 19 gioca il derby di ritorno a Grosseto: all’andata vinse il Castiglione 7-2. L’Under 17 invece scende in pista domenica mattina alle 10,30 sfida al Casa Mora la corazzata Follonica A, che all’andata nella prima giornata s’impose con un eloquente 14-1. L’Under 15 (nella foto) gioca invece sabato per l’ottava giornata a Grosseto alle 15; all’andata vinsero i castiglionesi 7-0. Chiude l’Under 11 domenica mattina alle 12 al Casa Mora contro il Prato.

Serie A2

Il programma della 7a giornata: già giocate Gamma Innovation Sarzana-Decom Roller Matera 8-7, Rotellistica Camaiore-Indeco Afp Giovinazzo 2-0, Blue Factor Castiglione-Startit Prato, Cgc Viareggio-Sgs Forte dei Marmi. Riposa Alice Grosseto.

Classifica serie A2 girone B: 18 Sarzana+, 12 Castiglione* e R.Matera+, 10 Forte dei Marmi*, 9 Cgc Viareggio** e Rotellistica Camaiore, 7 Afp Giovinazzo+, 1 Alice Grosseto, 0 Prato+. *una gara in meno, +una gara in più. Marcatori g.B: 23 Vargas (RM), 15 E.Cinquini (Sarzana), 12 Buralli (Cas), 11 Pistelli (Sarzana), 11 Minali (R.Camaiore).

Serie B

Il campionato inizierà il prossimo 9 gennaio 2022

Under 19

Il programma della 9a giornata: Spv Viareggio-Gamma Innovation SarzanaA 2-6, Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione, Gamma Innovation SarzanaB-Mt Forte dei Marmi.

Classifica Coppa Italia Under 19, zona 4: 22 Sarzana A*, 18 Forte dei Marmi*, 13 13 Castiglione*, 12 Spv Viareggio, 6 Cp Grosseto**, 0 Sarzana B*. *una gara in meno

Under 17

Il programma dell’8a giornata: Blue Factor Castiglione-Follonica A, Mt Forte dei Marmi-Pumas Viareggio, Gamma Innovation Sarzana-Follonica B.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4: 16 Follonica, 15 Follonica B, 13 Pumas Viareggio, 7 Sarzana, 6 Forte dei Marmi, 3 Spv Viareggio, 1 Castiglione.

Under 15

Il programma dell’8a giornata: Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione, Mt Forte dei Marmi-Spv Viareggio A, Gamma Innovation Sarzana-Spv Viareggio B, Cgc Viareggio-Cp Grosseto.

Classifica campionato under 15: 21 Forte dei Marmi, 18 Spv Viareggio A, 13 Follonica, 11 Sarzana, 7 Cgc Viareggio, 6 Castiglione e Spv Viareggio B, 0 Cp Grosseto.

Under 11

Il programma della 6a giornata: Forte Versilia Roller-Rotellistica Camaiore, Cp Picchianti Grosseto-Follonica, Cgc Viareggio-Gamma Innovation Sarzana, Blue Factor Castiglione-Tipografia Senesi Prato.

Classifica campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4: 15 Follonica, 12 Grosseto*,

9 Castiglione*, 6 Sarzana*, Rotellistica Camaiore* e Forte Versilia Roller, 0 Cgc Viareggio e Prato. *una gara in meno.