Sostegno all’abitare, il Comune stanzia 160mila euro: «Aiutiamo i più fragili»

PIOMBINO – Un contributo straordinario per il sostegno all’abitare di 160mila euro rivolto ai nuclei familiari composti da pensionati fragili o con componenti in condizione di handicap grave: è quanto deliberato dall’amministrazione comunale per supportare le famiglie in difficoltà nelle spese di gestione dell’abitazione.

“Questo importante intervento per il sostegno all’abitare – ha detto il sindaco Francesco Ferrari – si inserisce all’interno del piano di supporto ai nuclei familiari più fragili messo in atto dall’amministrazione: già da tempo infatti abbiamo attivato tutte le risorse disponibili, sia interne al bilancio, sia provenienti dallo Stato, dall’Europa e dalla Regione, per aiutare chi è in maggiore difficoltà. In questo caso le risorse sono destinare a sostenere nelle spese di gestione dell’abitazione i nuclei familiari di pensionati fragili o con un componente con handicap grave, situazioni inasprite dall’emergenza sanitaria e dalla lunga crisi economico sociale che da molti anni ormai investe il territorio. Un ringraziamento va all’ex assessore alle Politiche sociali Carla Bezzini per aver lavorato a questa importante misura, ultimo atto di un serio e preziosissimo contributo”.

La risorsa di 160 mila euro non è destinata al supporto diretto all’handicap o al reddito, ma al sostegno dei nuclei nelle spese di gestione dell’abitazione. Il contributo una tantum di 500 euro per singolo nucleo familiare sarà concesso a coloro che abbiano fatto domanda e, oltre ad avere la residenza nel Comune di Piombino, risultino in possesso dei requisiti specifici riportati nel bando.

Potrà essere presentata domanda da parte di un solo componente per nucleo familiare. Le due misure non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con altre misure di sostegno all’abitare di cui il nucleo abbia beneficiato nel corso del 2021. Il Comune formulerà una graduatoria definitiva di assegnazione e il contributo verrà erogato fino ad esaurimento della risorsa.

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 13 fino alla mezzanotte del 28 dicembre e dovranno essere redatte sull’apposito modulo predisposto dal Comune. A partire da lunedì i moduli e i bandi potranno essere ritirati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, oppure nella bacheca all’entrata del Comune. Sarà altrimenti possibile ritirarli al Quartiere Salivoli in Lungomare Marconi 280 e al Quartiere Porta a Terra in via dell’Arsenale 4 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, nonché al Quartiere Riotorto in via Adige 1, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12. A partire da lunedì i bandi e la modulistica saranno pubblicati sul sito del Comune di Piombino.

Una volta compilate, le domande potranno essere consegnate a mano nelle medesime sedi dei Quartieri agli stessi orari oppure inviate tramite Pec all’indirizzo: comunepiombino@postacert.toscana.it.