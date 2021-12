Recuperi spettacolo nel calcetto Uisp: poker dell’Atletico Barbiere, Pepe Nero a due cifre

GROSSETO – Settimana dedicata ai recuperi e a qualche anticipo delle prossime giornate per i campionati Uisp. Come ormai abitualmente avviene nelle settimane in cui sono presenti festività, l’attività viene rivolta a ricalendarizzare e giocare partite rinviate nelle settimane precedenti.

In Prima Divisione di Grosseto, l’Atletico Barbiere piazza un bel clean sheet (4-0) contro il Barbagianni Carrozzeria Tirrena e si riporta in terza posizione, scavalcando la Tpt Pavimenti Vetulonia: sono Montagnani e Rossi a suonare la carica per il team di Di Girolamo, che sfodera una prestazione difensiva perfetta.

Nel girone A di Seconda Divisione bel balzo in avanti dell’Angolo Pratiche di Coen che con le doppiette di Marri, Ferro e Contena risolve 7 a 3 la pratica Partizan Degrado salendo a nove punti in classifica. Più ricco il programma del girone B, dove il team follonichese della Pizzeria Pepe Nero si riporta in testa alla graduatoria dopo il 10 a 2 sull’Istia Longobarda: serata da incorniciare per Frullani, autore di ben sei gol. Torna al successo anche il Montalcino di bomber Pacenti, capace di piegare 8 a 4 il Ritual Fc a cui non basta il tris del solito Cozzolino, mentre la Trattoria da Beppe di Giustarini vola con l’esordio da favola del nuovo acquisto De Luca: cinquina per lui e successo per 8 a 4 sull’Endurance Team (Ciacci 4).

Una gara disputata per il campionato di calcio a 7 di Grosseto, con il pareggio per 1 a 1 tra Ps Car Center e Caffè Barracuda: le due maggiori antagoniste della capolista Nomadelfia si spartiscono la posta in palio con il botta e risposta firmato da Salvadori e Nykieforuk.

Due le gare disputate per la Prima Divisione della zona Sud, che hanno visto impegnato sempre il Circolo Giardino: il team di Capalbio prima impatta 7 a 7 contro gli Spaccabotteghe, con i gol di Franci e Cardarelli a contrastare la cinquina dell’ottimo Petroselli, poi non può nulla contro lo strapotere messo in campo dalla Robur Gladio, con la squadra di Longobardi che si aggiudica l’incontro per 18 a 4. Mattatore dell’incontro è il rientrante Federico Ballerini, che va addirittura in doppia cifra di realizzazioni, ma si mettono in evidenza anche De Carolis e Mozzillo.