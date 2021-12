Neve e grandine imbiancano le strade di Manciano

MANCIANO – Precipitazione Graupel su tutto il territorio comunale di Manciano. In queste ore si è abbattuta una forte precipitazione Graupel (neve tonda) così chiamata che ha imbiancato le strade ed il territorio.

L’ufficio di Protezione civile comunale si è attivato per il monitoraggio dell’evento. Il Comune di Manciano rientra nell’area di allerta F1 ed è stato previsto dalla sala regionale di Protezione civile in quel settore un codice criticità meteo giallo per neve fino le ore 7 di domani mattina.