La Primavera del Grosseto contro l’inseguitrice Lucchese, Under 15 e 17 a Viterbo

ROSELLE – Seconda gara di ritorno per la Primavera del Grosseto che ospiterà la Lucchese al Centro sportivo. Reduci da un bel successo esterno, i ragazzi di mister Consonni cercheranno di mantenere alte concentrazione e combattività contro una rivale appena scavalcata in classifica. Rossoneri freschi di ammenda del giudice sportivo e privi del giocatore Galletti, squalificato per tre turni.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 14,30; arbitrerà Masi di Pontedera assieme a Paoli e Lumetta di Piombino.

Il programma della 2a di ritorno del girone B: Imolese-Fermana (h 14); Grosseto-Lucchese; Olbia-Gubbio; Vis Pesaro-Teramo. Riposa Viterbese.

La classifica del girone B: Viterbese 25 punti; Vis Pesaro 16; Olbia 15; Imolese 13; Grosseto 11; Gubbio 10; Lucchese 9; Teramo 7; Fermana 5.

Nona fatica stagionale per Under 15 e Under 17 che domenica si misureranno con i coetanei della Viterbese rispettivamente alle 11 e alle 15 all’impianto Vincenzo Rossi di Viterbo. Arbitreranno Antonuccio di Roma1 assieme a Viziru di Roma1 e Mattiacci di Viterbo e faranno da assistenti all’arbitro Cocciolo di Roma2 e Garcea di Roma1.

Sosta di campionato per gli Under 16 che riprenderanno a giocare il 30 gennaio 2022 con la seconda di ritorno contro la Virtus Entella.

Il programma:

Primavera3: Us Grosseto-Lucchese (2a di ritorno) sabato ore 14,30

Under 17: Viterbese-Us Grosseto (9a giornata) domenica ore 14,30

Under 15: Viterbese-Us Grosseto (9a giornata) domenica ore 11