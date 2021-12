SANTA FIORA – A Santa Fiora ha iniziato a nevicare con maggiore intensità dal primo pomeriggio, soprattutto al Bagnolo e in zona Poggi La Bella.

Il personale del Comune si è immediatamente attivato con i propri mezzi dotati di spargisale, per liberare le strade.

di 5 Galleria fotografica Neve SF Amiata 10 dicembre 2021









L’amministrazione comunale avverte che nel corso della serata le temperature scenderanno ulteriormente e qualora fosse necessario sono stati preallertati anche un bobcat e un altro trattore in dotazione esterna.

«Si raccomanda alla popolazione la massima attenzione, limitando gli spostamenti all’essenziale e parcheggiando i mezzi in sosta, in modo da lasciare libero il transito ai mezzi spargisale e spazzaneve per garantire la percorribilità e la sicurezza delle strade».