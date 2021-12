Investito in città: un uomo finisce in ospedale

GROSSETO – È stato investito poco fa in via delle Pace, forse anche complice il maltempo e la forte pioggia che in queste ore sta cadendo su Grosseto. Si tratta di un uomo che è stato colpito da un’auto intorno alle 19,30 lungo una delle vie principali della città.

L’uomo, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stato soccorso dagli operatori della medicina d’emergenza e poi trasferito con un’ambulanza all’ospedale Misericordia di Grosseto e ricoverato in codice due al pronto soccorso.