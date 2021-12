Gli ospiti del “Ferrucci” riconquistano la città

GROSSETO – Gli ospiti della Casa di riposo” Ferrucci”, di via Ferrucci a Grosseto, gestita dal Coeso SdS riconquistano con prudenza la città.

“Anche se la crisi pandemica non è ancora terminata – spiega Giampaolo Tollapi, responsabile delle strutture residenziali di Coeso SdS – sono riprese le attività di animazione e socializzazione, curate dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, anche all’esterno della struttura grossetana, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19″.

Dal 2 novembre, quindi, è stato riattivato il progetto con il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam): ogni martedì mattina, piccoli gruppi di ospiti della casa di riposo si recano nell’edificio di piazza Alfredo Baccarini per osservare le opere esposte, parlare di esse e delle emozioni e dei ricordi che ne scaturiscono. Nel periodo natalizio, inoltre, è stato possibile per gli ospiti della casa di riposo “Ferrucci” visitare i mercatini di Natale, in piazza Dante.