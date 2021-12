Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 10 dicembre 2021" su Spreaker.



AMIATA - Temperature vicine allo zero in tutta la provincia di Grosseto dove sull'Amiata e nelle Colline Metallifere, soprattutto nella zona di Montieri, sono caduti diversi centimetri di neve.

di 3 Galleria fotografica Neve 9 dicembre 2021





In particolari sul monte Amiata viste le temperature ben al di sotto dello zero sono stati azionati i cannoni spara neve e gli operatori che si occupano degli impianti sciistici sono a lavoro per battere le piste del comprensorio.

Si segnala neve da quota rifugi fino alla vetta (Foto: Amitaneve.it).

Intanto ieri la Regione Toscana aveva diramato un'allerta meteo per ghiaccio in tutte le province. In particolare l’allerta inizia stanotte per rischio ghiaccio in molte aree appenniniche e interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato, Siena.

Per domani, oggi, sono previste nevicate inizialmente sulle zone nord-occidentali fino a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana (300-500 metri, occasionalmente a quote di fondovalle). Nel pomeriggio nevicate anche sui restanti rilievi fino a 600-700 metri di quota, in calo in serata fino a 400-600 metri (anche a quote inferiori sull'Alto Mugello). Accumuli fino a 5-10 cm a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana. Sugli altri rilievi accumuli fino a 5-10 cm a quote di montagna, 2-5 cm a quote di collina. L’allerta per neve ha inizio alle 6 per terminare alle 24 di domani.

Qui trovate tutte le previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni per la provincia di Grosseto, comune per comune: LINK