Coronavirus, in Toscana casi in aumento: oggi 870 nuovi positivi

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 10 dicembre 2021" su Spreaker.



FIRENZE - I nuovi casi registrati in Toscana sono 870 (ieri 659) su 38.333 test di cui 10.464 tamponi molecolari (ieri 8.085) e 27.869 test rapidi (ieri 9.850). Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (8,4% sulle prime diagnosi).

Queste le anticipazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui dati di oggi. Il governatore informa anche sulla campagna vaccinale. «Sono più di 2.500 - dice - i toscani che ieri hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 33 mila dosi somministrate in totale, un bel passo in avanti per rendere la nostra regione sempre più sicura. I vaccini attualmente somministrati sono 6.589.749».

Nel grafico l'andamento dei nuovi casi.

nella tabella trovate i dati dei nuovi positivi per comune. In provincia di Grosseto ci sono 38 nuovi casi: 19 a Grosseto, 4 a Capalbio, 8 a Follonica, 1 a Scarlino, 2 a Roccastrada, 1 a Castel del Piano, 1 a Castiglione della Pescaia e 1 a Orbetello.