Atlante Grosseto alla Bombonera contro l’incognita Eur Massimo

GROSSETO – Nona di campionato per l’Atlante Grosseto che darà battaglia sul parquet amico della Bombonera alla formazione romana dell’Eur Massimo. Gara non insormontabile sulla carta per i biancorossi, imbattuti in casa e reduci dal pareggio contro la leader Sporting Hornets e adesso pronti a misurarsi con un team peggio classificato di loro, ma ufficialmente coi loro stessi punti considerata una penalità subita.

Buone le condizioni dei grossetani, come conferma il tecnico Alessandro Izzo: “La squadra mentalmente sta bene, i ragazzi stanno maturando singolarmente e che gruppo e questo aspetto è molto importante. Il nostro percorso fino ad ora è stato lineare e abbiamo disputato la gara che volevamo contro quasi tutte le avversarie. Le molte difficoltà che ci sono capitate fino ad adesso ci hanno unito sempre di più. Sono molto orgoglioso dei ragazzi che alleno. Al termine della sfida con gli Hornets ero dispiaciuto per loro, per la loro abnegazione, la qualità, l’impegno messo contro la capolista, tutte peculiarità che avrebbero dato merito alla nostra prestazione solo con i tre punti, però quando non si riesce a vincere non si deve perdere e il punto conquistato a Roma deve darci consapevolezze”.

“L’Eur Massimo è una grossa realtà – ha continuato Izzo – e non tragga in inganno la loro classifica, dato che hanno subito tre punti di penalizzazione in merito allo scorso campionato e per averne ragione servirà unire testa e cuore per poter vincere la gara. I miei devono dare il 200 per cento, sono gli ultimi sforzi prima della sosta del campionato e mi aspetto una prova a dir poco importante. Rispettiamo gli avversari ovviamente, ma siamo consapevoli che il risultato passa dalla nostra prestazione. Nell’occasione farà il suo debutto casalingo il neo acquisto, lo spagnolo Nil Hidalgo, che alla sua apparizione sabato scorso contro l’Hornets a Roma ha ben impressionato”.

Questi i convocati: Joao, Tamberi, Pasquini, Baluardi, Gianneschi, Lessi, Agnelli, Mateo, Falaschi, Morad, Cipollini e Nil.

Queste le designazioni arbitrali: Turini di Pontedera e Palumbo di Pistoia; cronometrista Muto di Grosseto.

L’ingresso alla partita, che inizierà domani sabato alle 15 alla Bombonera, è gratuito, basta presentarsi con il green-pass in regola, all’interno indossare la mascherina e rispettare le regole del Covid 19.