«Parcheggi gratuiti in centro per il periodo natalizio»: la proposta del consigliere Baietti

FOLLONICA – «Che la situazione economica in Italia e di conseguenza nel golfo non sia la migliore credo ormai sia chiaro a tutti;

che il centro città si stia lentamente svuotando di attività e quindi di attrattività credo sia altrettanto lampante non solo ai miei occhi ma anche a quelli della maggioranza».

Così il consigliere comunale Danilo Baietti (Fratelli d’Italia) in una nota.

«Chiedo dunque al sindaco ed alla giunta di adoperarsi affinché siano aboliti i parcheggi a pagamento per tutto il periodo natalizio, così da incentivare e rendere più fruibile il centro cittadino non solo per le compete ma anche per il consumo di cibi e bevande».

«Nella speranza che questa proposta sia condivisa da tutti gli schieramenti politici – conclude Baietti -, sono anche pronto a richiedere in commissione commercio un eventuale incontro con le parti sociali così da poter creare una riflessione non solo politica con tutti gli attori in campo».

La proposta viene condivisa anche dai consiglieri Daniele Pizzichi (Lega) e Sandro Marrini (Coraggio Italia)