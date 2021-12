Offende i Carabinieri: stavano controllando i green pass in un bar. Denunciato

CASTEL DEL PIANO – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Arcidosso hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto un 30enne per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

“Il giovane, di nazionalità rumena e residente nei dintorni, era seduto ad un tavolino di un bar di Castel del Piano, dove l’affluenza era considerevole anche perché era un giorno di festa – spiegano dalla Tenenza di Arcidosso -, quando nelle prime ore della sera i Carabinieri hanno fatto un acceso ispettivo all’interno del bar, con lo scopo di verificare il rispetto delle ultime disposizioni governative in tema di green pass. E’ ormai noto, infatti, che, in un contesto del genere, corrono obblighi specifici, specie nei confronti di chi gestisce il locale, in tema di possesso della certificazione verde”.

“I militari – proseguono dalla Tenenza – hanno quindi dapprima identificato e controllato il gestore ed un dipendente del bar, procedendo poi a verificare, tavolo per tavolo, che ognuno fosse in possesso della prevista certificazione. E’ stato in questa fase che il trentenne, senza alcun motivo che potesse dare un senso al suo comportamento, ha cominciato ad inveire contro i militari, inizialmente anche dichiarando ad alta voce di non essere intenzionato a mostrare nulla, lasciando quindi intendere che probabilmente si sarebbe opposto anche alle procedure di ordinaria identificazione. In realtà così non è stato: l’uomo, a richiesta, ha fornito i propri documenti, e come tutti gli altri avventori , ha mostrato il proprio green pass. il tutto ha avuto esito regolare, ovvero la persona era perfettamente in regola, come del resto tutti gli altri clienti, compresi gestore e dipendente”.

“Non rilevando altro, i militari hanno quindi contestato al 30enne il reato previsto dall’articolo 341 bis del codice penale, avendo offeso il personale in uniforme nello svolgimento delle loro funzioni ed alla presenza di più persone. Il giovane dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale”, concludono dalla Tenenza di Arcidosso.