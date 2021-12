La magia del Natale: torna a splendere la stella cometa dell’Argentario

PORTO ERCOLE – È stata accesa anche quest’anno la grande stella cometa sulla collina di Forte Filippo che domina il paese e la baia di Porto Ercole (Comune di Monte Argentario).

Gli amici del Presepe Vivente di Porto Ercole hanno assicurato anche quest’anno la presenza luminosa di questo simbolo del Natale che accompagna appunto nel paese argentarino, da più di vent’anni, la caratteristica rappresentazione della Natività che si svolge tra le viuzze del vecchio borgo antico del paese, rappresentazione che purtroppo non avrà luogo per il secondo anno consecutivo per la difficoltà di mantenere una sicurezza anticovid alle migliaia di visitatori che negli ultimi anni hanno gremito il Presepe vivente di Porto Ercole.

La stella cometa è stata accesa l’8 dicembre e rimarrà illuminata fino al giorno della Epifania.