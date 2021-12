Attività subacquea per bambini, continuano i corsi di Tartasub Maremma

GROSSETO – Continuano i corsi di snorkeling e attività subacquea organizzati da Tartasub Maremma e rivolti ai bambini. L’attività Uisp, organizzata per chi ha dagli 8 ai 12 anni, si svolge ogni mercoledì dalle 18,30 alle 19,30 alla piscina di via Veterani dello Sport a Grosseto. A seguire i bambini, che apprendono e si divertono nella massima sicurezza, ci sono gli esperti istruttori di Tartasub, il decano Franco Monaci e Stefano Rosica. Entrambi possono essere contattati per prenotare una prova gratuita, al 3465166140. Per informazioni è anche possibile scrivere a info@tartasub.com.