Si gettano in mare per salvare il cane, ma restano in balie delle onde. Recuperati dalla Guardia Costiera

PORTO SANTO STEFANO – Sono tre le persone salvate oggi dalla Guardia Costiera di Porto Santo Stefano. Si trovavano a largo di Cala del Bove a Monte Argentario.

Si erano gettate in acqua per salvare un cane accidentalmente precipitato in mare dalla scogliera. Fortunatamente, una quarta persona rimasta a terra, notando che, a causa delle severe condizioni metereologiche in atto, gli amici non riuscivano a tornare a terra, essendo rimasti in balia delle onde, ha prontamente dato l’allarme chiamando la Guardia Costiera.

Non appena ricevuta la richiesta d’intervento, la Sala Operativa ha disposto l’invio in zona della dipendente motovedetta S.A.R. che, dopo circa mezz’ora dalla chiamata, ha individuato e tratto in salvo i tre soggetti in difficoltà, mentre il cane è riuscito a portarsi in salvo guadagnando la costa in autonomia.

I malcapitati, recuperati a bordo della motovedetta e trasportati in porto, fortunatamente non hanno riportato lesioni o traumi di sorta ma, considerata la temperatura fredda delle acque, nelle quali sono rimasti per oltre trenta minuti, sono stati successivamente affidati alle cure del personale del 118 prontamente intervenuto in banchina per le cure del caso.

L’operato degli uomini della Guardia Costiera è stato assolutamente provvidenziale, dal momento che lo stato del mare era particolarmente agitato e le onde di quattro metri che frangevano sugli scogli, avrebbero potuto sortire conseguenze spiacevoli per i tre soggetti impossibilitati a rientrare a terra.