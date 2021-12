Ritorno a teatro per le scuole di danza e ginnastica con l’evento Arte in festa

GROSSETO – La Uisp torna a teatro. Finalmente le scuole di danza e di ginnastica grossetane si ritrovano: succederà al teatro Moderno domenica 19 dicembre alle ore 20,30 in un evento a scopo benefico. “Arte in festa, ritorno al Teatro” è il titolo dello spettacolo, organizzato dalla Uisp con il patrocinio del Comune di Grosseto: in scena nove scuole, che impegneranno più di 200 allieve ed allievi con coreografie a tema libero. “Tutte unite – osserva Fabio Nocchi, coordinatore ginnastica e danza Uisp Grosseto e organizzatore dell’evento – dal fine benefico della manifestazione e dalla gioia di poter calcare nuovamente la scena del nostro teatro cittadino dopo lo stop imposto dalla pandemia”.

Il ricavato, tolte le spese, sarà devoluto alla sezione provinciale della Lilt, lega italiana lotta contro i tumori.

Sul palco gli allievi di Asd Artistica Grosseto, Centro Danza Grosseto, Inside Original Dancers, Dance System, Ginnastica Grifone, Omad, Palestra Europa Danza, Polisportiva Barbanella Uno, Progetto Danza.

Per informazioni e acquisto biglietti segreteria Uisp, 0564417756, grosseto@uisp.it; per seguire lo spettacolo è necessario il super green pass (foto d’archivio di Malarby).