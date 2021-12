Oggi la consegna delle stelle al merito: ecco chi sono i nuovi Maestri del lavoro

GROSSETO – Questa mattina il prefetto Paola Berardino ha consegnato l’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” conferita dal Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini della Provincia di Grosseto che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità, per gli anni 2020 e 2021.

La consegna – che per la prima volta è stata organizzata a livello provinciale, per garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus – è avvenuta alla presenza del Console provinciale dei maestri del lavoro, Maurizio Graziano Favilli, dei sindaci di Castel del Piano, Michele Bartalini, e di Scansano, Maria Bice Ginesi, del vicesindaco di Roccastrada, Stefania Pacciani, del presidente del Consiglio Comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, dell’assessore del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, del consigliere comunale di Follonica, Giacomo Manni, comuni di residenza degli insigniti e dei rispettivi datori di lavoro.

“Rivolgo le mie congratulazioni – ha detto il prefetto di Grosseto – ai nuovi Maestri del Lavoro, che questa mattina sono stati insigniti di un importante riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica. Sono un esempio di dedizione, passione, professionalità e correttezza, e nel corso degli anni con la loro attività hanno contribuito ad arricchire e far crescere l’intero territorio. Ora i Maestri possono essere i testimoni migliori di talento e impegno per le nuove generazioni, presente e futuro di questo Paese.”

Di seguito l’elenco degli insigniti, con la motivazione della benemerenza.

Anno 2020

CORDEIRO GUERRA SILVIA: ha sempre dimostrato un atteggiamento proattivo e disponibile a nuovi incarichi, così che nel tempo ha assunto la responsabilità di sviluppo di nuovi sistemi utilizzati da Tiemme Toscana Mobilità SpA, introdotti da normative nazionali e regionali, aventi ad oggetto la Certificazione di Qualità, Relazioni con la clientela, Carta dei Servizi, Codice Appalti Pubblici ed altri;

STORTINI FABIANO: dopo oltre trent’anni passati alle Poste Italiane, ancora oggi, con lo stesso spirito di appartenenza aziendale, con la motivazione e la determinazione nel raggiungere obiettivi commerciali e di qualità, continua ad essere un elemento di riferimento per tutti gli altri direttori ed un tutor per le giovani risorse;

TUNDO NICOLETTA: si è meritatamente conquistata la stima incondizionata di tutti i colleghi e dei clienti associati sia per la sua innata cortesia che per la riconosciuta capacità e competenza nello svolgimento degli incarichi a lei attribuiti, svolti sempre con grande spirito di collaborazione nell’ambito della struttura aziendale. Alla Edascom srl si occupa dei rapporti con gli associati in materia di posizioni contributive degli stessi, ottenendo sempre ottimi risultati, sia sotto l’aspetto professionale che umano.

Anno 2021

CORALLI ROBERTO: si è distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e ottima condotta nell’ambito di Vignali Impianti Srl. Ha svolto il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed è sempre attento alla formazione dei neo assunti;

COSIMI FRANCO: ha ricoperto da subito un ruolo apicale nella ditta Tosti Srl, è stato artefice e partecipe dello sviluppo dimensionale dell’azienda ed è stato promotore, fautore e formatore dell’informatizzazione aziendale. Ha avuto una condotta etica e morale ineccepibile ed è stato punto di riferimento di tutto il personale;

GUAZZI LAMBERTO: nella Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano si è fatto apprezzare sia per la rettitudine che per la correttezza ma soprattutto per professionalità, competenza e capacità di gestione sia dei progetti che del personale;

MOSCATELLI MASSIMO: nel corso degli anni è stato uno stretto collaboratore del consulente enologo, responsabile di produzione, capo operaio ed ha rappresentato la Cantina in vari eventi pubblici tra i quali Vinitaly. Ha dato dimostrazione di forte attaccamento al lavoro, contribuendo alla crescita della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano: