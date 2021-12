Maxi festa con 500 ragazzi: super green pass regolari e tutti con la mascherina

GROSSETO – Non ci sono stati problemi alla maxi festa che si è svolta ieri sera al centro congressi di Principina dove era in programma un’iniziativa che ha visto la partecipazione di circa 500 ragazzi.

Dai controlli effettuati dalla Polizia in collaboazione con la Guardia di Finanza e le unità cinofile antidroga è stato possibile rilevare la totale regolairtà dei super green pass in possesso dei ragazzi. I giovani, tutti maggiorenni, avevano il super green pass in regola, richiesto come prevede la normativa per questo tipo di eventi, e tutti indossavano la mascherina, visto che l’iniziativa si svolgeva al chiuso.

Da segnalare, come comunicato dalla Questura di Grosseto, il sequestro di piccole quantità di droga leggera per uso personale: in particolare quattro dosi.

Durante i controlli gli agenti delle forze dell’ordine hanno ricevuto da una parte la completa collaborazione della proprietà della struttura e dall’altra l’approvazione da parte dei genitori che avevano accompagnato i figli alla festa.