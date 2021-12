L’almanacco del Giunco: l’8 dicembre il Golpe Borghese e muore John Lennon

GROSSETO – Mercoledì 8 dicembre, Immacolata concezione beata vergine Maria, il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 16.39. Accadeva oggi:

1816 – Atto di Unione del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia: nasce il Regno delle due Sicilie

1841 – A Torino San Giovanni Bosco inizia la fondazione del suo oratorio

1849 – Papa Pio IX pubblica la Lettera Enciclica Noscitis et Nobiscum sulle accuse rivolte alla Chiesa di non volere la gloria dell’Italia, sulle cospirazioni contro la Chiesa e la Religione, sul pericolo del socialismo e del comunismo, sulla loro incompatibilità con la Religione e la loro condanna, sui tentativi di protestantizzazione in Italia, sulla necessità di meglio istruire i fedeli sugli insegnamenti della Religione, sulla condanna della libera diffusione della stampa, sulla condanna dei cattivi libri e della diffusione dei Libri sacri in volgare senza autorizzazione della Santa Sede, sulla condanna degli ecclesiastici che abbracciano le teorie moderne

1854 – Papa Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezione, circa la tradizione che vorrebbe la Vergine Maria nata senza la comune colpa originale

1869 – Papa Pio IX apre il Concilio Vaticano I (sospeso dal Papa nel luglio 1870, per lo scoppio della guerra franco-prussiana)

1886 – Viene fondata l’American Federation of Labor

1907 – Re Gustavo V di Svezia sale al trono svedese

1914 – Viene combattuta la Battaglia delle Isole Falkland

1941

– Shoah: I nazisti usano i camion a gas per la prima volta nel campo di Chełmno, nei pressi di Łódź

– Seconda guerra mondiale: Dopo l’attacco di Pearl Harbor del giorno precedente, il Congresso degli Stati Uniti approva una dichiarazione di guerra contro l’Impero giapponese. La deputata Jeannette Rankin è l’unica a votare contro. In risposta, tre giorni dopo, la Germania nazista e l’Italia fascista dichiarano guerra agli Stati Uniti

– Seconda guerra mondiale: i giapponesi lanciano un attacco contro Hong Kong

1943 – Seconda guerra mondiale: gli alleati bombardano la Stazione dell’Aquila, l’adiacente Officina Carte e Valori della Banca d’Italia e il quartiere di Borgo Rivera uccidendo 183 persone, tra prigionieri di guerra alleati, militari tedeschi e civili

1965 – Papa Paolo VI chiude ufficialmente il Concilio Ecumenico Vaticano II (aperto l’11 ottobre 1962)

1970 – Fallito tentativo di colpo di Stato in Italia, capitanato dal principe Junio Valerio Borghese

1972 – Il treno sperimentale TGV001 stabilisce il record di velocità massima per treni non elettrici: 318 km/h

1974 – Referendum istituzionale in Grecia per l’abolizione della monarchia

1976 – Gli Eagles pubblicano uno degli album più venduti di tutti i tempi, Hotel California

1980 – Mark David Chapman uccide l’ex Beatle John Lennon

1985 – Calcio: la Juventus vince la sua prima Coppa intercontinentale battendo ai rigori l’Argentinos Juniors

1987 – Firma del Trattato sulle armi nucleari a medio raggio

1991 – I capi di Russia, Bielorussia e Ucraina si incontrano per firmare un accordo che pone fine all’URSS e fonda la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), nella riserva naturale di Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia

1993 – Il North American Free Trade Agreement (NAFTA) viene trasformato in legge con la firma del presidente statunitense Bill Clinton

1994 – Bill Clinton firma un decreto che fa entrare in vigore la partecipazione degli USA al General Agreement on Tariffs and Trade (il GATT era stato firmato formalmente il 15 aprile 1994, a Marrakesh, Marocco da 124 nazioni)

2004 – Nathan Gale uccide il chitarrista heavy metal Dimebag Darrell e altre tre persone durante un concerto dei Damageplan all’Alrosa Villa a Columbus nell’Ohio

2006 – Esce sul mercato la console Wii

2010 – Cile: in un carcere a Santiago, il San Miguel, a causa di un incendio, probabilmente causato da una rissa tra detenuti, sono morti 83 carcerati e altri 21 sono stati feriti.

2015 – Papa Francesco apre, in piazza San Pietro, il Giubileo straordinario della misericordia, da lui stesso indetto per mezzo della bolla pontificia Misericordiae Vultus, che ricorre nel cinquantesimo anniversario dalla conclusione del Concilio Vaticano II ed è dedicato alla Misericordia

Fonte: il.wikipwdia.org