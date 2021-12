Il Camper dei vaccini sabato 11 dicembre torna a Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – Sabato 11 dicembre nuova tappa sulle Colline Metallifere del camper dei vaccini anti-Covid, che sarà a Massa Marittima nel parcheggio delle ex Clarisse in Piazza XXIV Maggio. Dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 le persone che vorranno vaccinarsi potranno farlo con accesso diretto, quindi senza la prenotazione, al camper messo a disposizione del Coeso Sds.

Per le somministrazioni opereranno un medico volontario, il personale sanitario e infermieristico della Asl Toscana sud est e i volontari dell’associazione MassAdotta. La vaccinazione sarà con Moderna e sarà possibile effettuare la prima dose, la seconda dose solo per chi ha fatto la prima con Moderna e la terza, solo per gli over 18, presentando il Green pass con indicazione della data della seconda inoculazione, in base alla normativa che prevede che la terza dose possa essere fatta non prima di 5 mesi dalla seconda. L’iniziativa della Asl Toscana sud est è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Massa Marittima.

“Il camper dei vaccini è una formula che si è rivelata valida riscuotendo grande adesione da parte dei cittadini – afferma Fabrizio Boldrini, direttore zona Colline Metallifere, Amiata Grossetana – perché è un modo per portare il vaccino vicino alle persone in modo semplice e ‘sotto casa’, coinvolgendo anche quella fetta di cittadini inizialmente indecisi. Siamo in un momento delicato della pandemia ed è vitale che chi ancora non l’ha fatto, completi il ciclo vaccinale e chi rientra nei giusti tempi, potenzi l’immunizzazione con la terza dose È un atto di grande responsabilità per la tutela dell’intera comunità ed è l’unico strumento che abbiamo per trovare la via di uscita da questa situazione”. L’assessore alla sanità del Comune di Massa Marittima Grazia Gucci lancia un nuovo appello ai cittadini: “Il vaccino è fondamentale per proteggere sé stessi e gli altri –afferma – per questo il Comune ha fortemente voluto il ritorno del camper a Massa Marittima. Invitiamo la popolazione a cogliere questa nuova occasione per vaccinarsi senza bisogno di prenotare”.