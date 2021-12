Corri nella Maremma, quinta vittoria consecutiva per Boscarini a Orbetello

ORBETELLO – In una ventosa Orbetello, successo per la penultima tappa del circuito Uisp Corri nella Maremma con circa centocinquanta corridori per la maratonina di Natale. La manifestazione riparte da dove si era fermata prima del Covid con i vincitori del 2019 che si riconfermano: per gli uomini Jacopo Boscarini inanella la quinta vittoria consecutiva coi colori dell’Atletica Costa d’Argento e fra le donne è prima Isabella Papa dell’Atletica Tirreno Civitavecchia. Per la squadra laziale è addirittura doppietta con Silvia Nasso, già trionfatrice a Marina di Grosseto quest’anno, che precede Marcella Municchi che festeggia matematicamente il titolo di top runner femminile già vinto cinque anni fa.

Il podio maschile conferma il ritorno ad alti livelli di due atleti che hanno scritto delle pagine importanti del Corri nella Maremma: Michele Checcacci (Team Marathon Bike) al quarto podio quest’ anno, e Gabriele Lubrano (Atletica Costa d’ Argento) al quarto podio a Orbetello. Per Checcaci c’è anche il matematico podio tra i top runner dietro al duo Costa d’Argento Boscarini-Iacomelli.

Tra i verdetti del Corri nella Maremma 2021 oltre al titolo top runner della Municchi , arriva il successo matematico nella categoria C di Flavio Mataloni (Atletica Costa d’Argento), nella D di Riccardo Mililotti (Team Marathon Bike), nella G di Enrico Bertarelli (Track and Field Master Grosseto) , nella L di Catia Gonnelli (Team Marathon Bike) , nella M di Silvia Bicocchi (Quarto Stormo) .

Ancora tre categorie da decidere (B, F, O) ma soprattutto una grandissima sfida per il trofeo a squadre: lotta serrata con 100 punti di differenza tra il Team Marathon Bike e l’ Atletica Costa d’Argento per la vittoria finale. Ancora più stretta la lotta per il podio con ben tre squadre racchiuse in pochissimi punti: la Polisportiva Montalto, Quarto Stormo e il gs Reale Stato dei Presidi, che è tornato a organizzare una corsa dopo lo stop per il Covid.

Si decide tutto nella finale in Giannella, sempre nel Comune di Orbetello, domenica 19 dicembre, stavolta con organizzazione dell’Atletica Costa d’Argento.