Coronavirus: 791 nuovi positivi in Toscana. 6.540.724 vaccini somministrati

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 791 su 32.558 test di cui 11.640 tamponi molecolari e 20.918 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,43% (8,4% sulle prime diagnosi).

Ad anticipare come di consueto i dati dei tamponi processati sino alla mezzanotte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

In Maremma i nuovi positivi sono a Roccalbegna (uno), Campagnatico (due), Capalbio (tre), Scansano (tre), Arcidosso (due), Grosseto (31), Orbetello (cinque), Magliano in Toscana (uno), Pitigliano (uno), Roccastrada (due), Castel del Piano (uno), Follonica (tre), Castiglione della Pescaia (uno), Manciano (uno).

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 47, +1 rispetto a ieri (8,25% l’indice di saturazione). In area Covid non terapia intensiva i ricoveri sono 270, +4 rispetto a ieri (5,36% indice di saturazione).

I vaccini attualmente somministrati sono 6.540.724.