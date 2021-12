Coronavirus: 28 nuovi positivi in Maremma. Nove guariti, 33 ricoverati al Misericordia

GROSSETO – Sono 28 i nuovi positivi in provincia di Grosseto su 657 tamponi. In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo 33, Grosseto 28, Siena 30, uno extra Asl) sono 92. Nove le persone guarite e fortunatamente nessun nuovo decesso.

I nuovi positivi sono quattro a Capalbio, uno a Castel del Piano e uno a Castiglione della pescaia, tre a Follonica, 15 a Grosseto, uno a Magliano in Toscana, uno a Massa Marittima e due a Scansano.

Dei nuovi positivi 15 rientrano nella fascia tra zero e 18 anni. Le persone positive in carico sono 957, 916 delle quali al proprio domicilio. 1.775 coloro che si trovano in quarantena perché contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 92 Provincia di Arezzo 33 Provincia di Siena 30 Provincia di Grosseto 28 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 18 6 7 2 – – Grosseto 15 2 6 2 3 – Siena 7 5 6 4 7 1 ASL TSE 40 13 19 8 10 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 1 dic Giovedì 2 dic Venerdì 3 dic Sabato 4 dic Domenica 5 dic Lunedì 6 dic Martedì 7 dic Mercoledì 8 dic Arezzo 54 53 57 63 71 61 66 33 Siena 24 38 25 53 30 59 39 30 Grosseto 43 66 51 54 80 27 31 28 Totale Asl 121 157 133 170 181 147 136 91

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Capalbio 4 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 3 Grosseto 15 Magliano In Toscana 1 Massa Marittima 1 Scansano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 11 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 28 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 990 Provincia di Siena 1033 Provincia di Grosseto 657

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 753 Provincia di Siena 739 Provincia di Grosseto 957

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 697 Provincia di Siena 676 Provincia di Grosseto 916

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2266 Provincia di Siena 1730 Provincia di Grosseto 1775

Guariti Provincia di Arezzo 18 Provincia di Siena 7 Provincia di Grosseto 9