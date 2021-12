Battuta d’arresto per il Follonica Gavorrano, il Badesse esulta sotto la pioggia

BAGNO DI GAVORRANO – Battuta d’arresto sotto la pioggia per il Follonica Gavorrano, superato 2-0 dal Lornano Badesse nel match infrasettimanale. In terra senese, maremmani subito insidiosi con Lo Sicco e a seguire con Mugelli ma si suoi tiri prima escono di un soffio, poi sono troppo centrali e facile preda dei rivali.

Alla mezz’ora Gozzerini in contropiede per il Badesse, con conclusione alta. Subito dopo Lo Sicco impegna Conti in tuffo da punizione. Poco prima del riposo grande occasione ancora per Gozzerini che si gira in area e calcia, ma la palla sfiora l’incrocio.

A inizio ripresa Badesse in vantaggio: Cecconi ci prova quasi alla disperata e, complice il campo al limite della praticabilità, batte Nannelli. All’11 locali ancora insidiosi con Andreoli. Due minuti dopo ci prova Ampollini di testa su cross di Lo Sicco, con Conti che blocca. Bel pallone di Mugelli a pescare Fontana in area, ma l’attaccante non riesce a coordinarsi per la conclusione e la palla finisce alta. Stessa fine per un tiro di Berardi da fuori. Nel recupero, raddoppio dei padroni di casa con Andreoli servito in profondità da Frosinini, che salta Nannelli e firma il definitivo 2-0.

“È stata una bella partita – ha detto mister Bonura – purtroppo abbiamo preso gol ad inizio secondo tempo e potevamo fare meglio, perché eravamo noi in possesso del pallone e lo abbiamo perso in maniera troppo facile. Il gol ha spezzato la partita, però dal punto di vista dell’impegno ai ragazzi non posso dire niente, perché nel secondo tempo c’è stato il campo pesante. Ha avuto una palla gol Ampollini di testa, poi Fontana all’altezza del dischetto non è riuscito a tirare. Nel primo tempo abbiamo giocato entrambe le squadre meglio perché il campo ha retto di più, abbiamo creato molto e non meritavamo la sconfitta. Ma su questo tipo di campi gli equilibri si possono spezzare con degli episodi, che in questo caso sono stati a favore loro e sono stati bravi a portarla a casa.

Dobbiamo pensare a noi stessi, al di là di quello che fanno il San Donato Tavarnelle e l’Arezzo. Il campionato è lungo e non dobbiamo fasciarci la testa, anche se il San Donato sta facendo un campionato a sé e bisogna fargli i complimenti, è meritatamente al primo posto con 7 punti di vantaggio. Ma noi andiamo avanti per la nostra strada”.