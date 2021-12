Scelti i vertici per il Rotary club Orbetello-Costa d’Argento: tutti i nomi

ORBETELLO/COSTA D’ARGENTO – I soci del Rotary Club Orbetello-Costa d’Argento hanno tenuto, nei giorni scorsi, l’ Assemblea annuale.

Quest’anno, dopo le note vicende legate alla pandemia che hanno costretto i soci a confrontarsi in via telematica, l’incontro si è svolto in presenza, determinando quel ritorno alla normalità da tutti auspicato.

La riunione si è aperta con l’elezione di Luigino Ambrosini, dottore commercialista ed imprenditore, quale presidente per l’anno 2023/24., che ha dichiarato: “Assumo questo incarico con orgoglio ed onore, sono emozionato, non lo nascondo, vorrei ringraziare i “saggi” che mi hanno individuato per il prestigioso incarico ed i soci che mi hanno tributato la fiducia, assicuro che coinvolgimento e condivisione saranno al centro del mio programma, e sono sicuro che tutti insieme potremo raggiungere traguardi importanti”.

Gianfranco Francia, presidente in carica, ha relazionato all’assemblea sulle ultime attività svolte e gli impegni relativi ai prossimi progetti. Nel corso della serata sono stati eletti anche i componenti del Consiglio direttivo che andranno a completare la squadra per il prossimo anno rotariano 2022/23: Presidente, Massimo Ussia; Vice Presidente vicario, Vincenzo Picciolini; Vice Presidente Paolo Brama; Segretario, Marco Sbrilli; Tesoriere, Patrizia Rossi; Prefetto, Nunzia Costantini; Consiglieri: Giuliano Adorno, Fernando Antonio Andreini, Davide Cerulli, Elena Guarino, Fabrizio Pianelli e Roberto Pietropaoli.

Faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo anche il Past President, Gian Franco Francia ed il Presidente Incoming, Luigino Ambrosini.