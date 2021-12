Rissa dopo la partita dei Giovanissimi, Nuova Grosseto: «Nessuno dei nostri tesserati era coinvolto»

GROSSETO – “Un episodio grave che mai avremmo voluto vedere e commentare”. Questa la presa di posizione della Nuova Grosseto Barbanella in merito ai fatti accaduti sabato 4 dicembre, al termine della partita valevole per il campionato provinciale Giovanissimi.

Sul campo di via Australia si era da poco conclusa la gara tra i padroni di casa e la formazione del Follonica Gavorrano, quando fuori dal rettangolo di gioco si è scatenato un parapiglia tra il pubblico: “Sono episodi che condanniamo fermamente – precisano dai vertici societari – in quanto nulla hanno a che vedere con lo sport e con i valori che quotidianamente cerchiamo di far apprendere a tutti i nostri tesserati”. In tal senso dalla Nuova Grosseto Barbanella precisano: “Nell’episodio non è stato coinvolto alcun tesserato della nostra società. Seppur colti di sorpresa dalla gravità del gesto, assolutamente inaspettato, i nostri dirigenti si sono subito attivati per calmare gli animi, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine”.

Una vicenda spiacevole, sulla quale occorre meditare: “Siamo sicuri che una società seria e professionale come quella del Follonica Gavorrano, non esiterà a prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili dell’aggressione e dei suoi tesserati coinvolti nell’accaduto – concludono dalla Nuova Grosseto Barbanella – Al resto della vicenda penserà la giustizia ordinaria nelle opportune sedi”.