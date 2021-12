Riqualificazione delle strade: 130mila dal Comune per Marina e Rispescia

GROSSETO – La Giunta comunale di Grosseto ha oggi approvato diversi progetti esecutivi, per un importo complessivo di circa 130mila euro, per la riqualificazione di strade e marciapiedi a Marina e a Rispescia.

“La messa in sicurezza delle strade comunali, sia urbane che extraurbane, e al contempo l’abbattimento barriere architettoniche è tra le priorità che questa Giunta si è data – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. L’investimento complessivo è di 55mila euro per le vie Francesco Baracca e Gen. Diaz nella frazione di Marina, e di 74mila euro per via Indipendenza a Rispescia. Investimenti di tutto rispetto, nell’ottica di una linea che vogliamo mantenere come Amministrazione comunale.”

“Si tratta non solo di interventi sui piani stradali, ma anche e soprattutto di abbattimento di barriere architettoniche – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi -. Interventi, quindi, che l’Amministrazione comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, persegue tra gli obiettivi di programma. Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità della vita nella nostra Grosseto e per rendere sempre più bella la città e più fruibili, anche per i turisti, le frazioni”.