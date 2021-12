Paese in lutto: muore noto professore

MANCIANO – “L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Mancini”, recita la nota del Comune di Manciano.

“Mancini era nato a Poggio Murella il 16 agosto del 1956 e ha insegnato per molti anni musica nelle scuole medie nel territorio comunale di Manciano”.

“Era amante della musica in tutte le sue forme ed era molto attivo nelle associazioni di Poggio Murella. Il professor Mancini è ricordato per essere stato una persona molto intelligente, profonda e ironica, con un forte attaccamento alla famiglia. L’amministrazione comunale di Manciano si stringe al dolore dei famigliari per la perdita del caro professore”, conclude la nota.