Oltre 80mila euro per il parco giochi di Principina e le torri faro del campo di Alberese

GROSSETO – Importante stanziamento di fondi per la riqualificazione del parco giochi di Principina Terra. Il progetto approvato oggi dalla Giunta comunale, prevede infatti un investimento di oltre 30mila euro per la risistemazione dell’area e il posizionamento di nuove attrezzature di gioco.

50mila euro permetteranno invece al Comune di sostituire gli attuali fari di illuminazione del campo sportivo di Alberese, intitolato dal 2012 all’ex presidente della Polisportiva Oliviero Francioli, con nuove lampade a led che permetteranno una miglior visibilità di gioco e un cospicuo risparmio energetico.

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi commentano così l’approvazione dei progetti:

“Investiamo importanti risorse sulle nostre strutture sportive, come sul resto della città, portando innovazione tecnologica, che è rappresentata anche da interventi come questo sugli impianti di illuminazione: questo vuol dire non solo risparmiare abbattendo i consumi, ma anche dare alle nostre vie, ai nostri edifici cittadini, e ai nostri impianti sportivi, un tipo di luce più naturale e meno impattante. Non meno attenzione la riserviamo alle aree a verde pubblico del territorio comunale: in particolare, la messa in sicurezza e la riqualificazione di un parco giochi per bambini, assume sempre una valenza diversa dal solito”.

"È infatti fondamentale, dal nostro punto di vista – concludono -, garantire ai nostri ragazzi anche in piccole frazioni come quella di Principina Terra la possibilità di usufruire di spazi di gioco e di svago sicuri, oltre che consoni a favorire la loro crescita e il loro