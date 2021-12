“Di mano in mano”: gli abiti cuciti dagli ospiti della Rsa in mostra

FOLLLONICA – Si potrà visitare fino a domenica 11 dicembre la mostra degli abiti realizzati dagli ospiti della Rsa Marina di Levante di Follonica.

La mostra è ospitata al Casello idraulico di Follonica in via Roma ed è aperta dalle 16,30 alle 19. In occasione della mostra è stato realizzato anche un video che sarà proiettato proprio durante l’orario dell’esposizione. La “clip” contiene le fotografie degli operatori della Rsa che hanno indossato i capi prodotti dagli ospiti.

Le foto sono state scattate da Francesca Manetti.