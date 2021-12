Coronavirus in Italia: 15.756 nuovi casi e 99 morti. Continuano a crescere i ricoveri

GROSSETO - Sono 15.756 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 9.503), 240.894 gli attualmente positivi (+5.059, ieri +3.835). Da febbraio 2020 sono risultate positive al Covid 5.134.318 persone.

Sono invece 99 i morti (ieri 92) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 134.386. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 695.136, ieri erano 301.560. Il tasso di positività scende al 2,3% (ieri 3,2%).

Sono 776 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (+33). Gli ingressi giornalieri sono stati 89 (ieri 45). I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.078 (+199).

Sono 10.584 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri +5.567), per un totale di 4.759.038 da inizio pandemia.

Il Coronavirus in Italia un anno fa

Un anno fa, il 7 dicembre 2020, in Italia si contavano 13.720 nuovi casi per 111.217 tamponi (tasso di positività 12,3%). Gli attualmente positivi erano 748.819 (-6.487), i morti 528. Un anno fa in Italia si registravano 19.638 guarigioni. Per quanto riguarda gli ospedali, le persone ricoverate per Coronavirus erano 30.524 (+133) di cui 3.382 (-72) in terapia intensiva.