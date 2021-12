Conclusa la prima fase di Coppa Uisp, il programma dei quarti di finale

GROSSETO – Si conclude la prima fase della coppa di calcio Uisp con la definizione del quadro delle partecipanti alla categoria 1 e alla categoria 2.

Nei quarti di finale a eliminazione diretta, in coppa categoria 1 sono previste Montemazzano-Vetulonia, Disperata-Paganico, Montemerano-Talamone e Sant’Angelo Gavorrano. In categoria 2 Boccheggiano-Venturina, Argentario-Chiusdino, Alberese-Seggiano e Granducato del Sasso-Polverosa. Semifinali la settimana successiva con sorteggio per chi gioca in casa, finali il 14 aprile in campo neutro.

Nell’ultima giornata della prima fase anche il Sant’Angelo, che era l’unica squadra ancora a punteggio pieno, frena con il pareggio in bianco a Paganico. Pareggio pure nell’altro match del girone D, 2-2, tra Granducato e Seggiano. Nel girone A travolgente affermazione del Gavorrano, 5-0, contro il Boccheggiano, mentre il Montemazzano conclude il suo percorso di vertice sbancando Chiusdino.

Nel girone C colpo del Talamone, che vince a Scarlino e avvicina (senza agganciare) la Disperata. Secco 2-0 dell’Argentario sul Venturina. Infine il girone D nel quale Montemerano e Vetulonia si confermano le squadre più forti travolgendo a domicilio l’Alberese (0-5) e la Polverosa (0-4).

Girone A

Gavorrano-Boccheggiano 5-0

Chiusdino-Montemazzano 1-2

Classifica

Montemazzano 16

Gavorrano 13

Boccheggiano 4

Chiusdino 1

Girone B

Disperata-Talamone 1-2

Argentario-Venturina 2-0

Classifica

Disperata 13

Talamone 12

Argentario 7

Venturina 3

Girone C

Alberese-Montemerano 0-5

Polverosa-Vetulonia 0-4

Classifica

Montemerano 13

Vetulonia 12

Alberese 6

Polverosa 4

Girone D

Paganico-Sant’Angelo 0-0

Granducato-Seggiano 2-2

Classifica

Sant’Angelo 16

Paganico 8

Granducato 5

Seggiano 3

COPPA CAT. 1 SECONDA FASE (eliminazione diretta)

13 Dicembre 2021

(1) – MONTEMAZZANO – E. VETULONIA – sabato 11/12

(2) – DISPERATA – PAGANICO – lunedì 13/12

(3) – MONTEMERANO – TALAMONE – sabato 11/12

(4) – S.ANGELO SC. – GAVORRANO – lunedì 13/12

SEMIFINALE (eliminazione diretta) 20 Dicembre 2021 GIRONE (1) – GIRONE (2) GIRONE (3) – GIRONE (4) per designare il campo di gioco sarà effettuato un sorteggio alla presenza dei dirigenti di società presso la sede U.I.S.P. Viale Europa 161 a Grosseto mercoledì 15 Dicembre 2021 alle ore 18.

FINALE GIOVEDI’ 14 Aprile 2022 (campo neutro)

COPPA CAT. 2 SECONDA FASE (eliminazione diretta) 13 Dicembre 2021

(1) – BOCCHEGGIANO – VENTURINA – venerdì 10/12

(2) – ARGENTARIO – CHIUSDINO – lunedì 13/12

(3) – ALBERESE – SEGGIANO – lunedì 13/12

(4) – GRANDUCATO DEL SASSO – POLVEROSA –

sabato 11/12 SEMIFINALE (eliminazione diretta) 20 Dicembre 2021 GIRONE (1) – GIRONE (3) GIRONE (2) – GIRONE (4) anche per la Cat. 2 il campo di gioco sarà sorteggiato mercoledì 15 Dicembre 2021

FINALE GIOVEDI’ 14 APRILE 2022 (campo neutro)