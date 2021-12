Baby Pattinatori in evidenza: terza vittoria degli Under 11 biancorossi e primo raduno di minihockey

GROSSETO – Terza vittoria consecutiva per il Circolo Pattinatori Picchianti nel campionato under 11. I bambini di Stefano Paghi nello scorso weekend sono andati a vincere sulla pista della Rotellistica Camaiore (5-9 il risultato) nel recupero della prima giornata. La gara è sempre stata in mano ai grossetani, che si sono portati sul 5-0 prima di andare all’intervallo sul 5-1. Nella ripresa il Picchianti è volata sul 7-1, prima di una piccola rimonta dei versiliesi che sono riusciti però solo a limitare i danni.

In classifica il Grosseto è al secondo posto, in coabitazione con il Castiglione, a 9 punti, ma con due incontri da recuperare che potrebbero permettere di agganciare la capolista Follonica, a quota 15.

Under 11, Rotellistica Camaiore-Picchianti C.P. Grosseto 5-9

ROTELLISTICA CAMAIORE: Palestini, Nucifero, Santoni, Fantoni, Lenzoni (2), Romani, Szoreny, Zurolo (3). All. Matteo Giorgi.

PICCHIANTI GROSSETO: Costanzo; Edward Convertiti Mann (2), Tonini (2), Alexander Convertiti Mann (4), Pucillo, Alice Sorbo, Boni (1), Gabriele Sorbo, Amerighi. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Luca Lossi.

Domenica a Follonica si è svolto anche il primo raduno stagionale della formazione del mini hockey, guidati dai tecnici Pablo Saavedra e Lorenzo Camisoli. I piccolissimi del C.P. si sono divertiti e hanno messo in mostra grinta e tanta volontà, che ha permesso di primeggiare contro i follonichesi.

Rinviate le partite dell’Hobbystore nella Coppa Italia Under 19 contro il Sarzana e del Bora Bora Under 15 contro il Follonica in via Mercurio. Quest’ultima gara verrà recuperata mercoledì alle 10.