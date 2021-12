Pioggia di primi posti per le ragazze dell’Aereal&Dance Academy alla Coppa Italia Opes

FOLLONICA – Pioggia di primi posti per l’Aereal&dance Academy Studio di Follonica diretta da Meristella Asile e Naomi Ducci alla prima Coppa Italia Opes di danza. Le atlete follonichesi si sono distinte nell’evento riconosciuto dal Coni dedicato a cerchio, tessuto e pole dance, incantando i presenti all’impianto di Venturina.

Passando alla parte agonistica, straordinaria carrellata di primi piazzamenti a cominciare da Desiree Kapxhiu nella categoria 11/15 pole dance e cerchio aereo; A seguire Simona Grandi categoria over B cerchio aereo; Solange Kasuku nella categoria 11/15 C; Marissa Petri nella 11/15 B; Barbara Briscolini nella pole dance over 30; Zelda Franchi nella categoria 6/9 anni C cerchio aereo; Lara Fontani nel cerchio aereo over 40 A; Noemi Corsini nella pole dance 14/17 B; Cassandra Cocchetti nel cerchio aereo over 21 A; infine, Virginia Pellegrini sempre nel cerchio aereo 14/17B.