FOLLONICA – Un grosso pino della pineta di levante a Follonica è crollato a terra andandosi a schiantare contro alcune auto che erano parcheggiate in quella zona.

Tutto è successo ieri mattina nella zona di Senzuno. In nessuna delle auto colpite, in tutto tre, c’erano persone e per fortuna nessuno è rimasto ferito.

di 9 Galleria fotografica Pino crollato su auto 2021









Il tonfo è stato molto forte e le auto colpite dall’albero si sono accartocciate come se fossero di latta.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Follonica per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’albero per consentire il recupero delle carcasse delle auto distrutte.