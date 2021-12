Muore per Covid a 76 anni: le condoglianze della comunità

ROCCASTRADA – Comunità in lutto per la scomparsa di Roberto Pericci. Il noto ragioniere di Roccastrada si è spento a 76 anni all’ospedale di Grosseto dov’era ricoverato dopo aver riscontrato il coronavirus.

La Federazione Provinciale del Psi e la sezione di Roccastrada, dove era iscritto Pericci, si uniscono al cordoglio della comunità per l’amico: «Ci stringiamo alla famiglia, agli amici e ai compagni, per la scomparsa di Roberto, venuto a mancare improvvisamente e prematuramente a causa del tremendo virus che affligge il mondo e la nostra comunità. Roberto era una persona appassionata in tutto quello che faceva, dal suo lavoro alla politica».

«Era fatto così – aggiungono i socialisti -, e si spendeva volentieri per la sua comunità e per il prossimo, per chi aveva bisogno. Era un caro amico e una persona per bene. Per questo lascia un grande vuoto e mancherà tanto, non solo ad amici e parenti, anche a tutta la comunità roccastradina e ai suoi compagni del Partito. Grazie di tutto, Roberto, e che la terra ti sia lieve».