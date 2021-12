La danza torna in Maremma con due grandi eventi, Anbeta Toromani fra i relatori

GROSSETO – Due importanti eventi di danza apriranno il nuovo anno sportivo del Comitato Provinciale AICS Grosseto.

Il 9 gennaio sarà la volta dello stage di danza classica tenuto da Anbeta Toromani, ballerina resa celebre dal talent show televisivo “Amici di Maria de Filippi”. Lo stage si terrà presso la sede della Sesta Arte asd di Claudia d’Aniello, in Via Tripoli 63. Per questo evento le iscrizioni sono già prenotabili contattando la segreteria della Sesta Arte al 3280472795 o alla mail info@lasestarte.it

Si terrà invece il 30 gennaio al Palazzetto di Orbetello la prima tappa della nuova stagione di Aics Danze e Culture Internazionali, evento aperto a ballerini, cantanti, musicisti, artisti, che si sfideranno per importantissimi premi e borse di studio. La finale, come per le precedenti edizioni, si terrà a Montecatini Terme. Tutte le informazioni aggiornate a partire dal 27 dicembre su www.worldfolkvisionitalia.it oppure contattando il responsabile dell’organizzazione Ranieri Manfrin (cell. 348 306 3496).