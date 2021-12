Green pass base, rafforzato e no green pass: ecco quando serve l’uno e quando l’altro

GROSSETO – Serve sui traghetti e sui treni, per l’accesso alle funivie, per i lavoratori pubblici e privati, per le mense, per l’università, per visitare strutture sanitarie, per sedersi ad un ristorante. Sono tanti i luoghi a cui non è possibile accedere senza green pass e da qualche tempo per alcuni luoghi serve anche il green pass rinforzato, ossia quello che si ottiene solo con vaccinazione o guarendo dal Covid.

Per aiutarci a muoversi in sicurezza tra ciò che è vietato e quel che è consentito, il Ministero ha predisposto una tabella dettagliata con tutte le indicazioni anche in zona gialla e arancione.

Otto pagine fitte di tutto ciò che si può fare e ciò che è vietato.

QUI LA TABELLA ATTIVITA’ CONSENTITE CON/SENZA GREEN PASS