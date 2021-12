Dipendente del ristorante senza green pass: multato anche il titolare

ORBETELLO – È stato multato per non aver vigilato e verificato che la sua dipendente fosse in regola con le norme del green pass.

A Orbetello, durante un controllo fatto dalla pattuglia della tenenza della Guardia di finanza nell’ambito dei controlli sull’entrata in vigore del green pass rafforzato, gli uomini delle fiamme gialle hanno trovato, in un ristorante, una dipendente che era totalmente sprovvista di green pass.

La finanza, oltre a sanzionare la donna, ha multato anche il titolare del ristorante per non aver vigilato e controllato che la donna fosse in regola.