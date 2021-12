Causa un incidente: l’auto è rubata e lui non ha la patente

GROSSETO – Intervento oggi in via Tripoli della Polizia municipale di Grosseto a seguito di un incidente: un cittadino straniero di 36 anni in stato confusionale, che si trovava alla guida di un veicolo, è stato fermato dagli agenti della Polizia municipale dopo un incidente stradale.

L’uomo, risultato poi in stato di ebbrezza, non aveva la patente di guida e il veicolo, non assicurato, è risultato rubato. Inoltre il giovane straniero, a seguito di ulteriori accertamenti, non è risultato in regola neanche per quanto riguarda la presenza sul territorio nazionale.

“Continua senza sosta l’attività della Polizia municipale di Grosseto anche in materia di sicurezza stradale – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale -: anche in questo caso gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Pasquini, sono intervenuti tempestivamente e si sono occupati di tutti gli accertamenti del caso, deferendo una persona su più fronti irregolare all’Autorità giudiziaria”.