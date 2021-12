Alle giovani dell’Invicta il derby Under 14, battuto il Grosseto Volley

GROSSETO – Successo delle Under 14 dell’Invicta, che si impongono per 3 a 1 (25-22, 23-25, 25-17, 25-20) sul Grosseto Volley nel big match del girone A. Non era semplicemente il primo derby per le ragazze, ma anche uno scontro con la capolista Grosseto Volley School. La squadra di casa allenata dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli parte contratta e timorosa, la partita rimane in equilibrio per tutto il primo set, ma alla fine se lo aggiudica l’Invicta per 25-22.

Rotto il ghiaccio, nel secondo parziale entrambe le squadre non vogliono cedere il passo all’altra, si riesce a vedere una buona pallavolo giocata da entrambe ma alla fine, complice qualche errore di troppo da parte delle padrone di casa, il set va al Grosseto Volley per 25-23. La terza frazione di gioco è tutta a marchio Invicta che tra buone battute e svariati attacchi-punto porta la squadra ad un ampio vantaggio, ma l’infortunio del centrale Noemi Goracci rischia di destabilizzare l’andamento del match, invece, da quel momento in poi la squadra di casa si compatta e riesce a conquistare il set per 25-17. Ormai l’inerzia della partita è tutta a favore delle ragazze invicta che si aggiudicano anche il quarto set per 25-20. Tre punti fondamentali che portano l’Invicta in testa alla classifica a 12 punti.

Queste le parole dei due mister nel post-partita: “Siamo contenti della prestazione delle ragazze, oggi abbiamo finalmente giocato da squadra e questo è un grande passo in avanti rispetto alle precedenti uscite. Ci sono ancora molti aspetti tecnici sui quali dobbiamo migliorare ma comunque tutte le ragazze scese in campo hanno dato il massimo e il risultato è arrivato di conseguenza; in particolare oggi i nostri attaccanti hanno fatto una buona prestazione sia in attacco che in seconda linea. La partita non era affatto semplice, era il primo derby nella categoria Under 14 e lo sentivano molto, ma non si sono fatte prendere dall’emozione ed hanno giocato serene. Abbiamo concluso il girone d’andata primi in classifica ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Il girone A è un girone di ferro con Grosseto Volley, Elba e Donoratico che potrebbero contendersi il primato in classifica e il conseguente passaggio alle fasi finali del campionato, per cui non resta che continuare a lavorare in palestra e mantenere alta la concentrazione per il girone di ritorno che inizierà sabato 18 dicembre a Piombino”.

La Rosa dell’Invicta Volley: Bartalini (K), Cappelli, Ceni, Corridori, Galoppi, Goracci, Pasuch, Perna, Petrucci, Pizzatti.