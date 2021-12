Accordo fra società, Circolo Pattinatori-Tierre Montebello anticipato di due ore

GROSSETO – Accordo fra Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto e Tierre Montebello per anticipare alle 18,45 l’inizio della gara valida per la nona giornata del campionato di serie A1, in programma mercoledì sulla pista di via Mercurio. Un incontro importantissimo per le due formazioni, divise da un solo punto (i maremmani sono a dieci, i vicentini a nove), che sono in lotta per uno dei primi otto posti, che garantiscono la partecipazione alle finali di Coppa Italia.

I ragazzi di Federico Paghi, avvelenati da alcune decisioni arbitrali a Vercelli, puntano a tornare alla vittoria dopo due sconfitte, gli ospiti, allenati da Luca Chiarello, vogliono allungare la serie positiva che dura da tre giornate, con due pareggi e una vittoria sul Matera.

L’anticipo di due ore rispetto all’orario tradizionale delle 20,45 consentirà tra l’altro agli appassionati di hockey pista di assistere ad entrambe le gare delle maremmane: alle 18,45 scende in campo il Grosseto, alle 20,45 il Galileo Follonica. Edilfox Grosseto-Montebello sarà arbitrata da Matteo Galoppi e Alfonso Rago.