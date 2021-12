Super green pass, da domani cambiano le regole: quando, come e dove servirà. Tante restrizioni per i no vax

GROSSETO – Entrano in vigore domani, lunedì 6 dicembre, le nuove disposizioni legate al contenimento del contagio da coronavirus.

In particolare tra le misure principali adottate dal Governo italiano c’è quella del super green pass, la certificazione verde rafforzata che viene concessa soltanto alle persone vaccinate e a quelle guarite dal Covid.

Il super green pass, per il momento, sarà operativo da lunedì 6 dicembre a sabato 15 gennaio.

Ecco alcune indicazioni per capire a cosa serve, quando e dove, la nuova certificazione verde.

SUPER GREEN PASS

Super green pass e green pass base: che differenza c’è – Il super green pass si ottiene soltanto con il ciclo vaccinale completo o nel caso di guarigione dal Covid e dura nove mesi. Il green pass base si può ottenere con esito negativo di tampone molecolare (ogni 72 ore) o antigenico (ogni 48 ore).

Cosa si può fare con il super green pass – Con la certificazione verde rafforzata si può andare nei bar e nei ristoranti al chiuso, al cinema, a teatro, allo stadio e in discoteca.

Come si può avere – Si ottiene gratuitamente andando sul sito del governo (dgc.gov.it) con tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie). Si può anche scaricare l’app Immuni o andare sul sito del Fascicolo sanitario elettronico regionale.

Chi non ha ancora 12 anni può avere il green pass?

I ragazzi che compiono 12 anni a dicembre rischiano di passare il Natale senza green pass, perché in attesa del vaccino per la fascia 5/11 (e del giorno del loro compleanno) non hanno ancora potuto fare l’iniezione. Per avere il certificato devono passare 15 giorni dalla prima dose, il che è un problema sia per gli studenti che devono prendere il bus, sia per le famiglie in vista delle vacanze natalizie.

GREEN PASS BASE

Come si scarica il green pass base – Si ottiene gratuitamente andando sul sito del governo (dgc.gov.it) con tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie). Si può ottenere anche scaricando l’app Immuni o andando sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Per accedere ai luoghi di lavoro serve il green pass base – Per andare a lavoro è sufficiente il green pass base.

Per i trasporti pubblici, anche locali, serve il green pass base – Da lunedì 6 dicembre su bus, metropolitane e treni locali si sale solo se in possesso di green pass, rafforzato o base: quindi va bene anche un tampone negativo. Stessa indicazione anche per aerei e treni veloci.

Green pass anche negli alberghi – Dal 6 dicembre per soggiornare negli alberghi serve il green pass base.

Cosa si può fare con il green pass base – Si possono visitare musei e mostre, partecipare a matrimoni e cerimonie, si possono freqeuntare palestre, piscine, spogliatoi degli impianti sportivi.

Nessun obbligo invece per quanto riguarda i negozi, i supermercati, le farmacie.

ZONA GIALLE E ZONA ARANCIONE

In zona gialla e in zona arancione le limitazioni scattano soltanto per i non vaccinati. I ristoranti restano aperti, ma possono entrare soltanto le persone con super green pass. Inoltre in zona gialla decade l’obbligo di stare in quattro a tavola perché appunto possono sedersi soltanto vaccinati o guariti.

OBBLIGO VACCINALE

Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali. In particolare dovranno essere vaccinati i lavoratori del settore amministrativo della sanità, i docenti e il personale amministrativo della scuola, le forze di polizia, i militari e il personale del soccorso pubblico.